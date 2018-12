Retraites complémentaires : les salariés du privé pénalisés ?

Dès janvier 2019, l'Agirc et l'Arrco vont fusionner. Tous les droits seront conservés, mais il y aura deux changements majeurs pour les futurs retraités. Les cotisations retraites que les salariés voient apparaître sur leurs fiches de paie vont augmenter légèrement. Plus le salaire est élevé, plus les cotisations le seront. Deuxième changement, l'instauration d'un bonus-malus pour inciter les gens à repousser leur âge de départ.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.