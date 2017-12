Réveillon de Noël : le sprint final pour l'achat des cadeaux a commencé

Un probable rush dans les magasins est à prévoir pour ce weekend du réveillon de Noël 2017. A Marseille, la course dans les boutiques de Noël n'est pas terminée. Car à trois jours de la fête de la Nativité, il y a encore ceux qui n'ont pas encore trouvé de quoi faire plaisir et qui achètent au dernier moment. Les vendeurs s'attendent à une grande affluence jusqu'au dimanche 24 décembre 2017 au soir. Certains se sont même réapprovisionnés.



