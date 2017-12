Réveillon du Nouvel An : trouver un(e) baby-sitter pour vos enfants en dernière minute, c'est possible !

A L'AIDE - Plus que quelques heures avant le Réveillon du Nouvel An et vous n'avez toujours pas dénicher la perle rare qui s'occupera de votre progéniture. Il faut dire que les baby-sitters et autres nounous en or sont particulièrement sollicités ce jour-là. Mais il reste quelques solutions pour trouver celle ou celui qui sauvera votre soirée. Et peut-être celle de vos enfants aussi...