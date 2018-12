Revenus : Smic, prime d'activité, retraites... ce qui change au 1er janvier 2019

La retenue de l'impôt sur le revenu directement sur le salaire devient effective. Cette réforme lancée par François Hollande et repoussée d'un an par Emmanuel Macron se concrétisera pour la première fois à la toute fin du mois, sur les bulletins de paie de janvier. Les indemnités de chômage, indemnités maladie ou maternité et pensions de retraite sont concernées de la même façon par ce système. En revanche, les employés à domicile et assistants maternels travaillant pour un particulier ont un an de répit puisqu'ils ne seront quant à eux soumis au prélèvement à la source qu'à partir de 2020.