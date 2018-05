Risque-t-on une pénurie de vin rosé cet été ?

Nous buvons en moyenne quinze litres de vin rosé par an et par adulte. En quelques années, notre pays est devenu le premier producteur, exportateur et consommateur de rosé. Cependant, la récolte est historiquement faible cette année. Alors la boisson emblématique de l'été va-t-elle manquer ? Certains évoquent même une pénurie.



