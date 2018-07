Cambriolages pendant les vacances : 7 conseils pour dissuader les voleurs

Équipez-vous de prises avec programmateur pour lancer l'éclairage d'un ou deux points de lumières pendant certaines heures de la journée (le soir entre 19 et 22 heures et éventuellement une heure le matin tôt en hiver). De même, de plus en plus de TV dernière génération possèdent des programmateurs d'allumage et d'extinction. Autant les utiliser même si tout cela n'est pas très écologique. Vous pouvez aussi demander à un voisin - ou le gardien de l'immeuble - de passer de temps en temps chez vous (il peut même en profiter pour arroser les plantes !) et de retirer le courrier de la boîte aux lettres, un indice souvent trop visible.