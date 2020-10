Risques de ruptures de stocks : quels jouets vaut-il mieux acheter en avance pour Noël ?

C’est l’une des conséquences inattendues des longues semaines de confinement, de nombreuses familles ont redécouvert les plaisirs des jouets et des jeux de société. Alors à l'approche de Noël, ne sachant pas de quoi l’avenir sera fait, certains se ruent déjà dans les magasins pour faire le plein de puzzles et autres casse-têtes. A tel point que, de l'avis de quelques acteurs du marchés, certains jeux pourraient être rapidement en rupture de stock.

Un marché qui connaît, du reste, une croissance de 15% par rapport à 2019, selon le cabinet spécialisé NPD. "Le fait d'avoir été privé, on dépense un peu plus", explique ainsi une acheteuse, dans la vidéo en tête de cet article. En tête des ventes, "les puzzles, jeux de plateau, jeux de société, et les poupées. Mais aussi les jeux d’extérieur, d’imitation, et maintenant les jeux électroniques, les jeux de cours de récréation (collectables) et les licences", détaille à LCI Bruce Aiglehoux, le directeur général de la Fédération française des industries Jouet- Puériculture.