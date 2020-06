Ruée sur les piscines : les installateurs sous l'eau

Entre le beau temps pendant le confinement et la perspective redoutée de l'annulation des vacances d'été, les demandes de devis de piscines se sont envolées. "Durant cette période atypique, les sites web des piscinistes ont reçu jusqu'à trois fois plus de visites que la normale. Aujourd'hui, les carnets de commandes se remplissent très vite pour les prochains créneaux de l'automne", assure la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP) dans un communiqué publié ce mercredi 17 juin.

La crise sanitaire accélère en effet les ventes de piscine à domicile, qui se portaient pourtant déjà très bien ces dernières années. "Avec plus de 2,7 millions de piscines privées sur son territoire, la France est en effet déjà le deuxième pays le plus équipé au monde, juste après les Etats-Unis. Et 2020 s'annonce comme la cinquième année de hausse consécutive du marché français, qui pourrait frôler les 3 millions de piscines d'ici à la fin de l'année", rapporte en effet cette organisation qui rassemble près de 1.200 professionnels.