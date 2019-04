Salaires : un Français sur deux gagne plus de 1.789 euros par mois

Ce n'est pas une révolution mais le salaire médian se situe à 1.789 euros pour les salariés du secteur privé. C'est-à-dire que la moitié d'entre eux gagnent davantage et l'autre moitié gagne moins que cette somme. C'est ce que révèle la dernière étude de l'Insee sur le sujet, publiée mardi soir.





Les statistiques issues de cette enquête montrent également que des écarts se creusent entre les hauts et les bas salaires. Les 10% des personnes les moins bien payées gagnent ainsi moins de 1.189 euros par mois. Les 10% les mieux payées perçoivent quant à elles plus de 3.576 euros par mois. Seuls 1% des salariés touchent plus de 8.629 euros par mois.