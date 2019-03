Nos astuces pour bien gérer son argent

Pour gérer au mieux son budget, nous vous proposons un exemple de répartition des différents postes de dépenses. Il ne s’agit là que d’un exemple que vous pouvez ajuster selon vos revenus, mais en respectant tout de même les grandes lignes. Pas question donc de consacrer 35 % de son budget à ses vacances !





- Les dépenses fixes (eau, électricité, gaz, abonnement téléphonique et internet, loyer et mensualités de prêt, assurances et mutuelles, etc.) doivent représenter un peu moins de la moitié de votre budget : 45 % ;

- Les dépenses variables (santé, nourriture, vêtements, etc.) doivent représenter environ 30 % ;

- Les loisirs (vacances, sorties, dépenses plaisir, etc.) doivent représenter environ 10 % ;

- L’épargne représente idéalement 15 % mais si vos moyens vous le permettent, cela peut être plus !





Pour respecter cette répartition, il existe un moyen tout simple à adopter : anticiper au maximum ses dépenses. Vous souhaitez financer votre prochain voyage ou votre prochaine voiture ? Vous devriez être en mesure de prévoir plusieurs mois à l’avance ces dépenses ! Profitez-en pour épargner massivement en vue de ces achats et ainsi lisser la dépense sur plusieurs mois.





Attention tout de même, toutes les grosses dépenses ne sont pas prévisibles : on n’est jamais à l’abri d’un chauffe-eau qui nous lâche ou d’une panne de voiture. Il conviendra donc de se constituer un fonds d’urgence pour parer à toutes éventualités.

Ce qui compte, c'est d'avoir un support d'épargne dédié pour toutes ses dépenses, plus ou moins long terme, et régulièrement alimenté. Cela peut être un livret A pour le fonds d'urgence qui laisse votre épargne disponible à tout moment, un contrat d'assurance-vie pour le financement des études de vos enfants, un livret bancaire pour payer votre voyage en Australie, etc.