Salon de l'Agriculture 2020 : dates, prix, transports... toutes les infos pratiques

Ne manquez pas cette occasion de rencontrer Idéale. "Massive et superbe Charolaise de 6 ans", cette vache est l'égérie de la 57e édition du Salon International de l'Agriculture, qui ouvrira ses portes ce samedi 22 février à Paris. Aux côtés de cet animal sans pareil, plus d'un millier d'exposants et 38.000 professionnels seront aussi là pour faire découvrir aux visiteurs le monde agricole et ses productions de viandes, fromages, vins, fruits et légumes.

Horaires, tarifs, transports... Voici ce qu'il faut savoir pour s'y rendre.