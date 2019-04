Savez-vous calculer un taux d’intérêt pour votre argent ?

Les taux d’intérêt ont deux applications majeures dans votre vie quotidienne. On les retrouve en effet dans les crédits (crédits à le consommation, crédits immobiliers, etc.) ainsi que dans les placements comme les livrets bancaires et tous les placements à revenus fixes. Calculer les taux d’intérêt, selon que l’on parle d’un crédit ou d’un placement, sert donc à calculer le coût ou le rendement. Retrouvez tous nos conseils pour décrocher votre crédit immobilier au meilleur taux.





Dans le cadre d’un crédit, les intérêts représentent la somme que doit verser l’emprunteur en plus du capital dû. Ils constituent le moyen de rémunération de l’organisme prêteur. Pour fixer le taux d’intérêt d’un crédit, deux taux d’intérêt sont pris en compte : le taux de référence fixé par la Banque Centrale (taux minimal que peut prendre le taux du crédit) et le taux d’usure (taux maximal autorisé légalement que peut prendre le taux du crédit). Les autres paramètres pris en compte par l’organisme prêteur pour fixer le taux du crédit sont le montant emprunté, la durée de l’emprunt, la situation personnelle de l’emprunteur.





Dans le cadre d’un placement à capital garanti, les intérêts représentent la somme que doit verser l’organisme chez qui le placement est souscrit au détenteur du placement, en échange du dépôt de son capital. En ce qui concerne l’épargne réglementée, le taux des différents placements est défini par le règlement 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié par plusieurs arrêtés. Pour les autres placements, la rémunération doit être suffisamment attractives pour attirer des épargnants, mais pas trop tout de même pour que l’organisme chez qui le placement est souscrit soit bénéficiaire.