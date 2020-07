Allocation de rentrée scolaire majorée de 100 euros : allez-vous la toucher ?

Plus de 3 millions de familles la recevront à la fin des vacances d'été. "L’allocation de rentrée scolaire sera exceptionnellement majorée de 100 euros pour aider les familles à faire face aux dépenses de la rentrée", confirme ce mercredi 29 juillet dans un communiqué commun Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des Familles.

Son augmentation, qui tient compte des conséquences sociales de la crise sanitaire, avait été annoncée mi-juillet par le Premier ministre Jean Castex. Cette prestation ayant vocation à aider les foyers modestes à faire face aux dépenses de la rentrée a été créée en 1974. Présentation de sa version 2020 détaillée ce mercredi par le gouvernement.