Permis de conduire : des bons points pour les bons conducteurs ?

Ce mécanisme de bonification des points de permis pour les bons conducteurs (ou tout du moins ceux qui ne se font pas verbaliser) a déjà été expérimenté notamment en Espagne en juillet 2009. L’Italie a également opté pour ce dispositif avec un bonus de 2 points supplémentaire sur le capital initial pour les conducteurs n’ayant commis aucune infraction entrainant retrait de point pendant une période de 4 ans.





L’exemple de nos voisins avait, à l’époque, suscité un intérêt certain, et notamment une proposition de loi déposée par l’ancien député UMP de Moselle André Wojciechowski. Avec cette proposition de loi "instaurant une bonification de points, ou bonus, pour les bons conducteurs" du 5 mai 2009, le député avait imaginé que "le titulaire du permis de conduire qui n’a commis aucune infraction au code de la route au cours des trois années civiles qui précèdent (obtienne), sur sa demande, un point de plus dans la limite d’un capital de seize points."





Pour André Wojciechowski, "loin d’être antinomique, la récompense doit être complémentaire de la sanction, elle doit permettre d’aller au-delà d’un comportement minimaliste d’automobilistes qui cherchent juste à éviter d’être pris. Elle doit créer une émulation chez les meilleurs qui seront fiers d’avoir été récompensés et qui feront tout pour rester dans la bonne voie".