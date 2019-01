Services publics : à quoi servent nos impôts ?

La fiscalité sera au cœur du grand débat national qui aura lieu prochainement. La population estime en effet qu'elle paie trop d'impôts ou qu'ils ne sont pas utilisés de façon adéquate. Toutefois, les taxes sont restituées à hauteur de 70 pourcents sous forme de services publics. Sans elles, le transport, la santé et l'éducation coûteraient beaucoup plus cher.



