Sharepay, cette carte bancaire qui permet de répartir automatiquement les dépenses dans le couple

Au moment de payer, le montant est immédiatement réparti à 50/50 ou dans d'autres proportions que les utilisateurs peuvent modifier à leur convenance depuis le site ou l'application mobile. "Ce qui permet d'adapter la répartition en fonction de la situation financière de chacun", apprécie encore Carole.





Les utilisateurs peuvent également fixer des limites de participation et ajuster leurs plafonds, le tout en ligne. Pour ne pas perdre le fil, un mail est envoyé après chaque dépense. Les opérations successives peuvent en outre être consultées depuis l'appli. Côté sécurité, la carte peut être désactivée (et activée) en temps réel et le code secret peut-être réédité. Sans oublier que les garanties des cartes bancaires des comptes personnels sont conservées.





En ce qui concerne les tarifs, le service est facturé 4,90 euros par mois, y compris les paiements et les retraits à l'étranger (ne donnant donc pas lieu à des frais supplémentaires).





*Le prénom a été modifié.