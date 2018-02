Shopping : à quoi va ressembler la boutique du futur ?

Adieu les mannequins et les vendeuses ! La boutique du futur dispose seulement d'un écran d'accueil. Équipé d'un système de reconnaissance faciale, ce dernier scanne votre visage mais parcourt aussi l'historique de vos achats. Il peut aussi vous suggérer des produits adaptés à votre taille et correspondants à vos goûts.



