Smartphone, micro-ondes, frigo... Combien économise-t-on en gardant ses appareils un an de plus ?

Vos télé, smartphone ou lave-vaisselle ne sont plus tout jeunes mais fonctionnent encore. Eh bien, sachez qu'en continuant de les utiliser ne serait-ce qu'un an de plus au lieu de le remplacer tout de suite, vous allez économiser des sommes considérables, précisément calculées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), rattachée au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Dans un rapport communiqué ce mercredi 10 juin, l'organisme donne les chiffres suivants :

• 112 euros économisés par an pour un ordinateur portable que vous ne remplacez pas pour des raisons "d'obsolescence perçue", c'est-à-dire une volonté de changer alors que l'appareil fonctionne toujours, en supposant donc qu'il n'y pas besoin de réparation à ce stade.

• 96 euros pour un smartphone

• 66 euros pour un téléviseur

• 43 euros pour une imprimante

• 33 euros pour un four électrique

• 33 euros pour un lave-vaisselle

• 28 euros pour un lave-linge

• 26 euros pour un sèche-linge

• 36 euros pour un réfrigérateur

• 10 euros pour un four à micro-ondes

• 22 euros pour un aspirateur