Smic et prestations sociales : ce qui change au 1er janvier 2020

Il ne s'agit que d'une revalorisation (calculée en fonction de l'inflation et de la hausse moyenne des salaires) et non d'un véritable coup de pouce. Toujours est-il que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) augmente de 1,2%, pour atteindre désormais 10,15 euros bruts de l'heure. Cela correspond, pour 35 heures par semaine, à 1.539,42 euros bruts mensuels, soit 1.185,35 euros nets. À noter que le dispositif permettant à la plupart des employeurs qui le souhaitent de verser la prime dite "Macron" (exonérée de contributions sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 1.000 euros) est reconduit cette année pour les salariés touchant jusqu'à trois fois le smic.