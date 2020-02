SNCF : de 10 à 116 euros pour un même trajet, 60 millions de consommateurs constate le yoyo des tarifs Des billets de train / Photo d'illustration − iStock

OPAQUE - Les prix des billets de train, pour une même ligne, peuvent varier dans des proportions vertigineuses, selon une analyse de 60 millions de consommateurs présentée ce jeudi. Pour profiter des petits prix, mieux vaux avoir un calendrier flexible et réserver des mois à l'avance.

Plus de onze fois plus cher ! Pour un même trajet mais à des dates différentes, les prix des billets de train font le grand écart. C'est particulièrement criant sur les lignes reliant Marseille ou Bordeaux à Paris. Certains départs le week-end montent ainsi respectivement jusqu'à 116 euros et 111 euros. Tandis que des prix d'appel descendent à respectivement 16 et 19 euros et tombent même à 10 euros depuis une gare excentrée. De façon à peine moins extrême, les tarifs effectuent aussi le yoyo sur les lignes reliant la capitale à Lille (de 10 euros à 63 euros) ou à Toulouse (de 19 euros à 121 euros, ou de 15 euros à 55 euros à condition de consentir à passer 7 heures dans un Intercités passant par Limoges). Ces quelques exemples pour lesquels l'écart-type rapporté au prix moyen est le plus grand sont tirés d'une étude* passant au crible les prix de 30 trajets reliant des grandes villes françaises et dévoilée ce jeudi 27 février par 60 millions de consommateurs, qui consacre un dossier aux mutations de la SNCF dans son mensuel de mars.

Pour espérer bénéficier des meilleurs tarifs, mieux vaut avoir un emploi du temps flexible. "Les tarifs sont gonflés à des périodes où les clients sont les plus captifs – lors des vacances scolaires, par exemple", regrette le magazine. Tout en soulignant que "la SNCF se concentre sur les trajets qui transportent le plus de monde et génèrent le plus de revenus"... quitte à "se détourner de sa mission de service public". Anticiper les réservations permet également d'accéder aux petits prix, même s'il existe des exceptions. Car dans les rames comme dans les hôtels ou les avions, le prix proposé augmente avec le taux de remplissage. En moyenne, sur l'ensemble des destinations étudiées, les billets de TGV et Intercités sont ainsi 20% moins chers deux mois à l'avance que quinze jours avant.

Les plus organisés ont donc tout intérêt à acheter leur billet dès l'ouverture des réservations. Pour rappel, ceux concernant des trajets à effectuer en pleine vacances d'été seront mis en vente courant mars -le jour précis n'est pas encore fixé. À noter que hors période de grands départs, les TGV et Intercités sont en règle générale réservables quatre mois avant le jour J. Le délai est quant à lui bien plus étendu pour les Ouigo (lesTGV low cost); généralement en vente jusqu'à neuf mois en amont. * L'étude repose sur l'analyse du prix de 2.859 billets de train proposés par le site Oui.sncf, les 8 et 9 janvier, pour 30 trajets entre des grandes villes, dans les deux sens de circulation, et à dix dates différentes : cinq départs en week-end et cinq voyages en semaine. Les dates choisies correspondent à des voyages entre deux semaines et quatre mois après le jour du relevé. Il s'agit de tarifs pour voyager en seconde classe, sans carte de réduction