Attention : monter (de bonne foi) sans billet dans un TER vous expose désormais à un surplus kilométrique

Une majoration censée s'appliquer même s'il n'y a donc ni guichet ouvert, ni distributeur automatique opérationnel, assure France bleu sur son site. La mesure fait tiquer usagers comme élus locaux. Dans les Pays de la Loire, par exemple, l'antenne régionale de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) et le conseil régional ont exprimé leur mécontentement et leur désaccord, rapporte le média. Dans cette région, un répit de quelques mois a ainsi été accordé : la mesure ne devrait pas appliquée jusqu'à la fin de l'année.





Pas de quoi cependant remettre en cause le nouveau barème à l'échelle nationale, où la mesure est en principe désormais bel et bien entrée en vigueur, nous confirme la SNCF. Pour justifier cette grille tarifaire, la compagnie ferroviaire invoque dans sa plaquette à destination des clients "la lutte contre la fraude", qui représente un manque à gagner estimé à 300 millions euros par an. Dans l'immense majorité des cas, les voyageurs ne possédant pas de billet le font volontairement pour frauder alors que l'impossibilité de se l'être procuré représente "seulement 5% des cas", selon la SNCF, citée par Le Figaro.





La mesure poussera sans doute les voyageurs à acheter leur billet sur le site ou l'application mobile OUI.sncf. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet ?