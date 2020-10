SNCF : les billets pour les fêtes désormais en vente (et 100% remboursables)

Il est déjà temps de penser aux vacances de Noël et ça, malgré le Covid. Le coup d'envoi des ventes de billets pour les fêtes de fin d'année a été donné ce mardi 6 octobre dans la matinée par la SNCF. Particularité cette année : toutes les réservations de TGV Inoui (classique)ou Ouigo (low cost) et de trains Intercités seront 100% remboursables avant le départ.

Cette flexibilité, due aux incertitudes liées à la pandémie, est ainsi proposée gratuitement pour des voyages qui auront lieu du 13 décembre au 4 janvier inclus. Toutefois en cas d'échange, si le nouveau billet est plus cher, la différence restera à la charge du voyageur. A noter que pour les TGV Ouigo, il est d'ores et déjà possible de réserver pour des trajets jusqu'au 2 juillet, avec un prix d'appel de 10 euros par adulte et 5 euros par enfant.