SNCF : c'est nouveau, nous avons testé l'achat de billets sur Facebook Messenger

Plus besoin d'aller au guichet (quand il n'a pas été supprimé) pour discuter avec "quelqu'un" de la SNCF et prendre ses billets de train. Après le chat sur OUI.sncf.com, Il est désormais possible de réserver et payer une réservation sur Facebook Messenger, annonce la compagnie ferroviaire ce mercredi 20 mars.





Le service, testé dans la matinée par LCI, est opérationnel. Tout commence par une discussion avec Ouibot, le "robot conversationnel" de la SNCF. L'efficacité est au rendez-vous, avec une machine (qui vous tutoie) répondant à la seconde. Allant droit au but, elle se renseigne d'emblée sur vos intentions de voyage : "Dis-moi où et quand tu souhaites partir, je m'occupe du reste".