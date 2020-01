Opération TGV à petits prix : aurez-vous des billets pour voyager pendant les vacances d'hiver ?

Opération séduction : après un mois et demi de grève contre la réforme des retraites, la SNCF tente de reconquérir ses clients en proposant des billets à petit prix. Plus de cinq millions de billets de TGV Inoui (c'es-à-dire les TGV classiques) et Ouigo (les TGV à bas coût) sont ainsi mis en vente à 35 euros maximum pendant une semaine, à partir de ce jeudi 23 janvier et jusqu'au 30. Ces réservations porteront sur des trains circulant entre le coup d'envoi de l'opération ce jeudi et le 15 avril.

"Les billets seront donc mis en vente pendant une semaine pour des départs qui couvriront trois mois, y compris les vacances d'hiver [du 7 février au 8 mars : NDLR] et les week-ends", insiste un porte-parole de la compagnie ferroviaire, joint ce mardi 21 janvier par LCI. À noter que les détenteurs des cartes Avantage bénéficieront pour leur part de -30% supplémentaires sur ces petits prix. En revanche, la SNCF nous précise qu'il n'est pas prévu de prolonger gratuitement ces cartes pour compenser la grève.