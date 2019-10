SNCF : quel coût pour les contribuables ?

JT 20H - Le coût de la SNCF pour les contribuables s'est élevé à 215 euros par Français en 2018. Pourtant, le prix des billets continue à augmenter. Alors, à quoi correspond ce montant ?

Chaque année, la SNCF coûte aux contribuables près de quinze milliards d'euros. Pour comprendre ce chiffre, il faut le décomposer. Les coûts des fonctionnements pèsent plus de huit milliards d'euros. Il y a aussi les investissements et la dette, qui sont de trois milliards d'euros. Et enfin, le régime spécial des cheminots, cinq milliards d'euros. Mais est-ce aux contribuables de mettre la main à la poche ?



