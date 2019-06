Soldes d'été 2019 : ils approchent, découvrez les dates dans votre département

A noter que l'article 16 de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), publiée en mai au Journal officiel, prévoit que les soldes à venir auront lieu "durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie [avec de possibles] dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières".