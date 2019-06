Soldes d'été : le budget est en hausse, comptez-vous dépenser autant que les autres ?

Il augmente chaque année depuis trois ans. Le budget que les Français comptent consacrer aux soldes d'été atteint ainsi 200 euros en 2019. C'est 14 euros de plus que l'an dernier et même 33 euros de plus qu'en 2016. Ce panier moyen monte à 215 euros chez les plus de 35 ans et descend à 180 euros chez les millenials. Ces chiffres sont issus d'une enquête* publiée mi-juin et réalisée par l'IFop pour le le site de vente en ligne de chaussures Spartoo.





Le coup d'envoi des six semaines de prix barrés estivaux sera donné ce mercredi 26 juin dans la plupart des départements. Cette période d'achat pendant laquelle les commerçants ont la permission de vendre à perte ne semble donc finalement pas trop souffrir de la concurrence des autres opérations promotionnelles qui se multiplient tout au long de l'année (ventes privées, jours privilèges, bons de réduction, Black friday, par exemple).