Soldes d'été : Bruno Le Maire favorable à un report "de trois à quatre semaines"

Alors que la reprise de la consommation semble plutôt frileuse dans les magasins depuis le déconfinement, les commerçants sont confrontés à un autre problème d'envergure : l'organisation des soldes d'été, dont la date et la durée devraient être tranchées cette semaine par le gouvernement.

Lundi matin sur BFMTV, Bruno Le Maire s'est dit "favorable" à un report de la date du début "de trois à quatre semaines", afin de permettre aux plus petites boutiques d'écouler leur stock accumulé pendant les longues semaines d'arrêt de travail. Le ministre de l'Economie explique ainsi : "Il faut imaginer ce que c'est quand on a une boutique de vêtements, de chaussures ou autre, et qu'on n'a rien vendu pendant trois mois, il faut pouvoir refaire sa trésorerie, et donc décaler les soldes de quelques semaines".