Soldes d'été : c'est partie pour six semaines de réduction

Les pluies récentes ont rendu les soldes plus intéressants pour les clients et beaucoup moins pour les commerçants. En effet, les vendeurs ont perçu une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires. Cela signifie qu'il y aura plus d'articles à déstocker. Les consommateurs de prêt-à-porter pourront donc sortir grands gagnants des soldes de cet été. A noter que ces derniers commenceront le 27 juin et se termineront le 7 août dans la majeur partie de l'Hexagone.



