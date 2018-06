Soldes d'été : les impatients repèrent à l'avance les bonnes affaires

Les soldes d'été débuteront le 27 juin 2018. Certains scrutent déjà les vitrines pour prendre de l'avance. L'objectif étant de repérer dès maintenant les articles à acheter le jour J. Cet été, six Français sur dix comptent faire les soldes avec un budget moyen de 200 euros.



