Sommes-nous prêts pour le prélèvement à la source ?

Dès le 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu sera prélevé directement sur les salaires et les pensions. Cette réforme concerne 38 millions de contribuables. Près de 7 citoyens sur 10 y sont favorables. Mais sommes-nous prêts pour ce nouveau dispositif ? Éléments de réponse avec notre journaliste, Antoine de Précigout.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.