Sport : pas envie de sortir ? Pratiquez dans votre salon !

Vous ne savez pas comment vous y prendre ? A la télévision, en DVD, sur internet ou via des appli, vous trouverez de nombreuses vidéos vous proposant des enchaînements d'exercices. Pour un travail plus adapté et accompagné, vous pouvez aussi prendre un coach à domicile. Plusieurs applications mobiles permettent d'en trouver un près de chez vous.





Si vous avez envie de quelque chose de plus ludique, tournez-vous vers les jeux sportifs connectés. Comme montré dans ce reportage du 20h, il existe par exemple un vélo connecté qui peut rouler sur des parcours modélisés et vous donne la sensation de la route. Il vous permet de jouer en réseau et donc de pédaler avec des amis.





Alors plus d'excuse !