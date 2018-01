Steenvoorde : venez déjeuner dans l'Auberge du Noord Meulen

Dans cette auberge fermière, les gourmets sont projetés dans un passé réconfortant. Jean-François Desreux-Schepens, patron de l'estaminet "Auberge du Noord Meulen", y accueille ses clients dans la joie et la bonne humeur. Au niveau de la vaisselle, tout a été peint à la main, elle rappele aux convives leur enfance. Chaque objet entreposé dans ce lieu fait référence à un fragment de vie, un ancien souvenir et des bouts du passé qui provoquent une belle nostalgie.



