Superéthanol : le bon plan pour rouler moins cher

Le superéthanol est de plus en plus proposé dans les stations-service. Il est beaucoup moins cher que les carburants habituels. Cinquante litres d'E85 coûtent seulement 34 euros, contre 74,5 euros pour le sans-plomb 95 (SP95). Cependant, peu de voitures sont adaptées, car il requiert l'installation d'un boîtier spécial.



