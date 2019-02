Tabac, éco-PTZ, permis cyclomoteurs, tarifs EDF ou Engie : ce qui change (ou pas) pour votre budget au 1er mars

DÉPENSES - Le gel des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité n'empêchent pas d'autres dispositifs d'évoluer. Au 1er mars, le prix des paquets de cigarettes augmente de 50 ou 60 centimes, l'éco-PTZ (pour les travaux d'économie d'énergie) est élargi et la formation au permis AM (pour les cyclomoteurs de 50 cm3) s'allonge. Revue de détails.