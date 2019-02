Tabac : le gouvernement valide in extremis la (forte) hausse des prix au 1er mars

Selon cet arrêté, d'autres références, telles que les Marlboro Red et les Camel sans filtre augmentent pour leur part de 60 centimes, la première passant à 8,80 euros (au lieu de 8,20 euros précédemment) et la seconde atteignant désormais 8,50 euros (contre 7.90 euros). Ces 10 centimes de plus sont censés "compenser la baisse des volumes de vente attendue", selon une porte-parole d'un fabricant de tabac, citée par l'Agence France-presse.





Cette huitième révision des prix du tabac depuis le début du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron aurait initialement dû être annoncée plus tôt. Mais en raison du mouvement social des Gilets jaunes, le gouvernement a semble-t-il hésité à l'appliquer.





C'est finalement mercredi 27 février au soir, que le ministère de la Santé a confirmé "la poursuite de l'augmentation des prix et des démarches d'arrêt du tabac" dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac 2018-2022. Pour réduire la consommation de tabac, l'objectif est d'atteindre le prix de 10 euros en novembre 2020 .





La grille complète des nouveaux tarifs est consultable ici.