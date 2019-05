Forte hausse des tarifs EDF : l'UFC-Que Choisir lance un nouvel achat groupé pour faire baisser la facture

POUVOIR D'ACHAT - Pour contrer l'envolée de 5,9% du tarif réglementé de l'électricité à partir de samedi 1er juin, l'UFC-Que Choisir organise un nouvel achat groupé d'électricité et/ou de gaz. Plus les inscrits seront nombreux, plus les prix seront avantageux. Les dernières opérations avaient permis une économie moyenne de 155 euros par an.