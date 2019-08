Impôts, gaz, Netflix... : ce qui change (en bien ou en mal) pour votre budget en septembre

Le régime de sécurité sociale étudiante est désormais supprimé. À la rentrée, les étudiants seront donc automatiquement inscrits au régime obligatoire de l'Assurance maladie, sans avoir à passer par l'intermédiaire des mutuelles étudiantes. La réforme -qui avait déjà commencé l'an dernier pour les nouveaux étudiants- concerne désormais ceux qui étaient déjà inscrits dans le supérieur les années précédentes. Les mutuelles étudiantes ne disparaissent cependant pas car elles continueront de proposer des complémentaires santé, auxquelles ceux qui le souhaitent pourront souscrire.





A noter aussi : les jeunes écoliers parisiens ( 4 ans et plus et scolarisés en maternelle ou en primaire) détenteurs d'une carte Imagine R ont désormais la possibilité de de faire rembourser intégralement cet abonnement. Pour les collégiens et les lycéens, le remboursement n'est que de 50%.