Taxe d'habitation : Angers, la ville la plus chère

JT 13H - Plus qu'un jour et le paiement de la taxe foncière arrive à échéance. A Angers, la facture est plus salée que dans les autres villes.

Selon une enquête du Figaro, la taxe foncière a flambé de presque 35% en moyenne en dix ans. Parmi les villes les plus chères, on retrouve Angers qui est pourtant l'une des préférées des Français. Ici, la taxe d'habitation a augmenté de 36% en raison de taux d'imposition de plus en plus élevés. Face à ce triste record, certains habitants se demandent s'il est toujours intéressant de rester propriétaire.



