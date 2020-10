Taxe foncière : 3 mois de répit pour les entreprises impactées par les restrictions sanitaires

Cette possibilité de repousser l'échéance a été annoncée ce lundi 12 octobre par le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et par le ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, dans un communiqué commun.

Un répit de trois mois pour les entreprises en difficulté. Les entreprises propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel peuvent repousser le paiement de leur taxe foncière jusqu'au 15 janvier, si la date limite initiale tombait le 15 octobre comme pour la plupart des contribuables. A noter que cet impôt diffère de la cotisation foncière des entreprises (CFE), quant à elle due par les professionnels non salariés et d'ailleurs cumulable.

A noter que, par ailleurs, les entreprises peuvent bénéficier d'un dispositif d'étalement exceptionnel du paiement de leurs impôts professionnels sur une durée pouvant atteindre trois ans. Il s’agit notamment de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril, qui auraient dû être versés de mars à mai, et des soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée.