Taxe foncière : le palmarès des augmentations depuis dix ans

ÇA GRIMPE - La taxe foncière (à payer au plus tard le 15 ou le 20 octobre selon les cas) a augmenté en moyenne de 34,7% entre 2008 et 2018, selon l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers présenté ce lundi. Découvrez le top 10 des plus fortes hausses dans les grandes villes.

C'est trois fois plus rapide que l'inflation. La taxe foncière (sur la propriété bâtie) a bondi en moyenne de 34,7% en dix ans, entre 2008 et 2018, à l'échelle de la France, selon l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Dans le même temps, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 9,91% et le montant des loyers a crû en moyenne de 9,34%, a souligné son président Christophe Demerson lors de la présentation de ces statistiques ce lundi 14 octobre. Cet impôt local a ainsi progressé respectivement 3,5 et 3,7 fois plus vite.

Selon cette vaste étude de l'Unpi, parmi les 50 plus grandes villes, Paris est en haut du tableau des plus fortes hausses sur dix ans (+80,9%), devant Argenteuil dans le Val-d'Oise (+64%), Nantes en Loire-Atlantique (+54,9%), Saint-Denis en Seine-Saint-Denis (54,8%) et Nice dans Alpes-Maritimes (+52,2%). A l'inverse, cet impôt local a le moins augmenté à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône (+17,90%), Caen dans le Calvados (+20,10%), Reims dans la Marne (+20,80%), Montpellier dans l'Hérault (+22,50%) et Nîmes dans le Gard (+22,90%).