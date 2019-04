Taxes : le tabac continue à rapporter gros

Les ventes de cigarettes ont chuté de 10% en un an dans l'Hexagone. Malgré ce constat, Bercy a récolté treize milliards d'euros en 2018 grâce aux taxes sur le tabac. Le manque à gagner a en effet été compensé par l'augmentation du prix des paquets de cigarettes. Ce constat montre-t-il qu'il y a moins de fumeurs dans notre pays ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.