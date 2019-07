Taxes locales : une flambée depuis 2014

Le gouvernement s'est engagé à faire disparaître la taxe d'habitation d'ici 2023. Mais plusieurs taxes qui touchent des particuliers augmentent fortement. Taxe d'habitation sur les logements vacants, taxe sur les résidences secondaires, taxes d'équipement, GEMAPI, TEOM, ... Entre 2014 et 2018, elles ont gagné 13% en moyenne. Soit 800 millions d'euros en quatre ans, c'est trois fois plus que l'inflation. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ?



