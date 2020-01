Taxis : les tarifs des courses augmenteront le 1er février

Alors que la grève dure depuis plus d'un mois, nombreux sont les utilisateurs des transports en commun qui se redirigeaient vers les taxis. Mauvaise nouvelle : de nouveaux tarifs des courses de taxi entreront en vigueur au 1er février 2020. Ces nouveaux tarifs, publiés au Journal officiel du 29 décembre 2019, fixent des augmentations à plusieurs niveaux.

Le tarif minimum d'une course va ainsi passer de 7,10 à 7,30 euros, la prise en charge va augmenter de 4,10 à 4,18 euros et le prix du kilomètre parcouru va passer de 1,10 à 1,12 euro. Il faudra également payer 2,50€ par personne à partir de cinq passagers et 2€ par bagage encombrant.

Si ces nouveaux prix concernent toutes les villes, la grille des nouveaux tarifs détaille des spécificités pour Paris, Toulouse, Nice, Lyon et Cannes. A Paris, seul le supplément pour les réservations ne sera pas augmenté : cela restera 4€ pour une réservation immédiate et 7€ en cas de réservation à l'avance. A Lyon, ce sera 2€ pour la réservation immédiate, 4€ pour la réservation à l'avance. A Nice, 4€ dans les deux cas et à Cannes, 2€. A Toulouse, la réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement coûtera 3€, contre 7€ hors de la zone.