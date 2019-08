Taxis : quelles villes sont les plus chères ?

En ces temps de vacances, il faut savoir que pour un trajet en taxi de la ville vers l'aéroport, la moyenne en Europe est de 40 euros. Le plus cher atteint 105 euros pour le trajet de Milan à Bergame. Tandis que le plus économique est à 9 euros à Varsovie. Le trajet de Paris vers Charles de Gaule se trouve à la dixième place avec 55 euros. Les aéroports desservis par beaucoup de low cost sont pour la plupart éloignés de 50 à 60 km. Certains taxis proposent alors des forfaits au kilomètre. Il s'agit ici des tarifs de taxis officiels. Qu'en est-il des VTC Bolt, Kapten ou Vert ?



Ce jeudi 15 août 2019, Fabrice Lundy, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous expose le prix des taxis les plus chers. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.