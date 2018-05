Tendance commerciale : ils ne vendent qu'un seul produit

Il y a 60 ans, l'idée révolutionnaire des supermarchés consistait à proposer tous les biens de consommation dans un même lieu. De nos jours, certains commerçants proposent l'exact inverse. En effet, ils ne vendent qu'un seul produit. Une tendance qui touche la gastronomie, mais aussi la mode. A titre d'exemple, la société "Le Colonel Moutarde" est spécialisée en noeuds papillons. Sa collection comporte 300 noeuds différents, pour un chiffre confortable de 50 000 ventes par an.



