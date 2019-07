Les piscines privées de plus en plus accessibles

La piscine n'est plus aussi inaccessible qu'avant. Cet équipement s'est même démocratisé depuis quelques années, grâce au modèle hors-sol. Sur les 2,5 millions de personnes qui en possèdent une dans notre pays, 1,2 million ont opté pour ces installations hors-sol. Installées en quelques heures, elles sont beaucoup moins coûteuses.



