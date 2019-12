TEST - Retraites : on a exploré le simulateur du gouvernement, notre verdict

Pour le moment, il permet uniquement de vérifier qui sera concerné ou pas par le futur système. L'outil accessible ici sur le site officiel Info-retraite.fr indique ainsi à chacun, en fonction de son activité professionnelle (salarié du privé, agriculteur, fonctionnaire, militaire...) et de son année de naissance, dans quelle mesure et pour quelles années de sa carrière cette réforme complexe s'appliquera.

Il va sans doute apporter une première clarification mais pourrait laisser les plus curieux sur leur faim. En attendant une version plus étoffée annoncée pour courant 2020, le simulateur de retraite mis en ligne ce jeudi 19 décembre par le gouvernement est à ce stade en effet assez sommaire.

Prenons l'exemple d'un salarié du privé né en 1980. Le simulateur précise, entre autres, que l'intéressé entrera dans le système universel de retraite à points en 2025 et que sa retraite sera en partie calculée selon les règles actuelles (pour la carrière déroulée avant 2025) et en partie selon les futures règles (pour le reste de la carrière à partir de 2025). D'autres grands principes sont également expliqués comme le fait qu'un départ à taux plein à un âge d'équilibre à 64 ans lui sera proposé mais qu'un départ à partir de 62 ans restera possible.

Impossible en revanche d'entrer ses propres données concernant notamment son salaire, le nombre d'années que l'on compte travailler ou encore le fait que l'on ait ou non des enfants. Autrement dit, ce simulateur ne permet pas de simuler le montant de sa future pension... Pour les salariés d'un régime spécial et pour certains fonctionnaires, l'âge de départ prévu est cependant requis.