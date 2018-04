TGV, Intercités, TER : avec la grève, la SNCF va rembourser, voici combien

C'est sans doute la décision qui s'annonce la plus coûteuse pour la SNCF. Elle sera annoncée le 17 mai prochain après concertation avec la région Ile-de-France. Le transporteur devrait accorder une réduction sur les Pass Navigo - qui permettent de voyager en Ile-de-France. La complexité, cependant, est que tous les propriétaire d'un Pass Navigo ne sont pas forcément des utilisateurs du réseau SNCF (mais ne peuvent prendre que le métro). D'autres (comme les utilisateurs du RER C, D ou E) en sont totalement dépendants. Comment donc indemniser réellement les uns et les autres ? Réponse le 17 mai.