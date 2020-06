Plus d'un Français sur deux n'a pas encore réservé ses vacances : où vont les autres ?

Des réservations à la dernière minute et un tourisme franco-français avec la mer comme destination phare. A cause de la pandémie de Covid-19, l’été 2020 ne sera pas une saison comme les autres, aussi bien pour les vacanciers que pour les professionnels du tourisme. De quoi redonner un peu le sourire aux professionnels de ce secteur particulièrement sinistré depuis le début de l’épidémie, bien que plus de la moitié d’entre eux (56%) n’a toujours pas effectué sa réservation, selon une enquête BVA-Entreprises du Voyage dévoilée lundi 8 juin.

"Le contexte d'incertitude et d'attente a décalé les projets", souligne Christelle Craplet, directrice de clientèle BVA. Une situation inédite, au même titre que les destinations où envisagent de se rendre les vacanciers. "Plus des quatre cinquièmes" vont opter pour l'Hexagone, "ce qui est plus élevé qu'à l'accoutumée", poursuit-elle. Pour l’heure, seuls 8% des Français projetant de partir en vacances cet été ont l’intention de partir à l’étranger. "La semaine dernière, l'essentiel des réservations, soit 80%, concernaient la France, et 20% l'étranger, essentiellement pour la Grèce et l'Espagne insulaire", confirme Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.